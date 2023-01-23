『NOMADIC×しーさーコラボエクストラポケットバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 02時 49分に出品され04月17日 02時 49分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【機能性】

NOMADICのリュックは、シンプルでありながら多機能なデザインが特徴です。メインコンパートメントには十分な収納スペースがあり、ジッパーポケットやメッシュポケットも備えているため、整理整頓が容易です。



【耐久性】

高品質な素材で作られており、日常使いに適した耐久性を持っています。長時間の使用にも耐える設計です。



【スタイル】

シンプルな黒のデザインは、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応できるスタイルです。どんなコーディネートにも合わせやすく、使い勝手が良いアイテムです。



- ブランド: NOMADIC

- 色: 黒



半年ほど使用していました

多少使用感はあります。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ノーマディック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ NOMADIC×しーさーコラボエクストラポケットバッグ