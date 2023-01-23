『アディダス オリジナル リバーシブル バックパック ショップ リュック ナイロン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 09分に出品され03月24日 19時 09分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です。



商品を折り畳んで発送させていただきます。

気になる方はご遠慮ください。



リバーシブルです。

ホワイトはリュックとして

ブラックはトートとしてお使いいただけます。

ブラック側にタグが付いています。(画像7枚目ご参照ください。)



サイズ(約):幅39.5 高さ44 マチ12cm



重量:約600g



素材:ナイロン100%(平織り)



・撮影時の照明やPC環境によって実際の商品と多少の色合いが違う場合があります。



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カラー···ホワイト



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アディダス オリジナル リバーシブル バックパック ショップ

リュック

ナイロン