『ブラウン レザー ブーツ ミッドカット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 44分に出品され03月31日 07時 44分に終了予定です。即決価格は14,050円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルチェのメンズレザーブーツになります。

ダメージ・アンティーク加工、メタルスタッズが施されており、個性的なアクセントを加えています。カジュアルからフォーマルまで幅広くコーデ可能です。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ブーツ

- 装飾: メタルスタッズ

- 靴紐の色: ブラウン

- トゥのデザイン: ラウンドトゥ

- 靴の高さ: ミッドカット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ブラウン

レザー

ブーツ

ミッドカット