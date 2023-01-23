『ブラウン レザー ブーツ ミッドカット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 44分に出品され03月31日 07時 44分に終了予定です。即決価格は14,050円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ
AIR FORCE 1 LOW BLACK スニーカー FZ4167-200
¥ 8580
A Ma Manire × Nike Air Max 95 SP 26.5cm
¥ 14820
【新品未使用】NIKE air force 1 07 WB (31cm)
¥ 11635
【New balance】希少 M998DSA MADE IN USA ネイビー
¥ 12935
PRADA ボリュームソール レザーブーツ 7 1/2 (25.5㎝)
¥ 11500
Bodega × Asics Gel-Kayano 20 Small Wins
¥ 14000
NIKE AIR FORCE1 ‘07スニーカー26.5cm(オフホワイト,赤)
¥ 11765
F.LLI GIACOMETTI marmolada FG119 / 41サイズ
¥ 25350
27cm 新品 NIKE AIRMAX97/HAVEN/CLOT エアマックス
¥ 7799
New Balance 991 WIN LIGHT GRAY 28cm
¥ 11115
Supreme Nike Air Force 1 ホワイト
¥ 11700
ナイキ エアマックス アイラ AIR MAX ISLA SANDAL 29cm
¥ 10595
【新品】ナイキ GSエアフォース 1ロー デイジー 26.5cm
¥ 9126
ナイキ エアマックス95ソーラーレッド
¥ 13750
廃盤品コンバース ワンスター ALL STAR 黒白 レザー 日本製27.5
¥ 10436
Jimmy Choo ジミーチュウ スエードブーツ 新品未使用
¥ 12500
超希少 Yohji Yamamoto x adidas シューズ
¥ 11375
CLARKS ワラビー GORE-TEX ブーツ 黒
¥ 14000
落札価格14050円
899 入札履歴
終了
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