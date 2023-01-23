『【レア・廃盤】プロテカ フリーウォーカー 53L キャリーケース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 06時 00分に出品され04月22日 06時 00分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

プロテカ PROTeCA



○アイテム

キャリーバッグ スーツケース キャリーケース

フリーウォーカー Free Walker 53L TSAロック

3〜5日 4輪 サイレントキャスター 日本製



○カラー

ブロンズオレンジ



○サイズ

外寸サイズ：W43×H64×D28ｃｍ

内寸サイズ：W41×H58×D28ｃｍ



○状態

使用に伴うスレや小傷はありますが、比較的綺麗な状態です。

ファスナーやキャスター等問題なくまだまだお使いいただけます♪



※ 状態に関しましては、あくまでも個人の主観です。写真でよくご確認よろしくお願いします。

中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



プロテカ／キャリーバッグ・スーツケース／プロテカ スーツケース PROTeCA キャリーケース フリーウォーカー Free Wal

ブランド：Ace





キャリーケースサイズ...M(3〜7泊)

特徴...ハードケース

特徴...ハードケース、TSAロック付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プロテカ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【レア・廃盤】プロテカ

フリーウォーカー 53L

キャリーケース