『LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン17AW シャギーボーダーニット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 10分に出品され03月20日 18時 10分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン

17AW SHAGGY BORDER KNIT





菅田将暉さん着用モデル



【表記サイズ】44

肩幅42cm、身幅64cm、着丈58cm、裄丈78cm、袖丈57cm



着用回数僅かで綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラッドミュージシャン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ LAD

MUSICIAN

ラッドミュージシャン17AW

シャギーボーダーニット