『ヨネックス シャトル ４ダース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 13時 56分に出品され05月01日 13時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 コロナで 部活や 試合が滞り

シャトルは個人所有のシステムだから

引退したので

未使用品のままです



経年劣化はあるかもしれないですが

練習球での使用

暑い時期に

全て 3番です。



ノークレーム ノーリターンで。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>シャトル 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヨネックス