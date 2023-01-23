『RVCA ルーカ パーカー Mサイズ 新品 裏起毛 フード ロゴ ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 14時 37分に出品され05月15日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用品。







【商品】RVCA ルーカ メンズ

☆BIG RVCA HOODIE パーカー /

ビッグサイズ プルオーバー / 裏起毛☆





【サイズ】Mサイズ(cm)

着丈：約 ７３ / 身幅：約 ６７





★配送時折りたたませていただきます★





☆光の加減により実物の色と違ってみえることがあります☆









※自宅保管の為、若干の擦れ汚れ等ある場合がございます。

神経質なかた、完璧を求めるかたはご遠慮下さい※



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RVCA

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