『Stussy パーカー L 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 21時 28分に出品され04月07日 21時 28分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【サイズ】

・着丈73

・身幅56

・肩幅49

・袖丈67



- 色: 黒

- サイズ: L

- ブランド: Stussy

- デザイン: グラフィックプリント

- 製造国: 中国





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

パーカー

L

黒