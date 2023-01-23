『【未使用】BURBERRY LONDON ノバチェック タオルケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 34分に出品され03月11日 13時 34分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ アイテム

BURBERRY LONDON

バーバリーロンドン /バーバリー

タオルケット towel blanket

ベージュ ノバチェック

西川産業 /日本製



サイズ: 140cm×190cm

組成: 綿100％



■ コンディション

未使用品です。外箱なし。



■ 購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



■ 連絡事項

当方リユース品の販売をしております。

詳しい購入年、使用頻度などは分かりかねますのでご了承下さい。



※価格交渉OKですが【希望価格の明記】をお願い致します。ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。金額提示のない値下げ交渉は消去させていただく場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バーバリーロンドン