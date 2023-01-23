『stussy DRAGON SHERPA JACKET【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 09分に出品され03月11日 23時 09分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このドラゴンシェルパジャケットは、目を引くドラゴン柄が特徴で、ストリートファッションにぴったりです。



【高品質な素材】

シェルパ素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。



【スタイリッシュなロゴ】

胸元にはStussyのロゴが施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。



- ブランド: Stussy

- 商品名: ドラゴンシェルパジャケット

- 色: 黒/白

- デザイン: ドラゴン柄

- 素材: シェルパ素材

- ロゴ: Stussyロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stussy

DRAGON

SHERPA

JACKET