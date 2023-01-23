『theory ノーカラージャケット S 黒 ウール セオリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 01時 34分に出品され05月12日 01時 34分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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セオリー Theory

ウール ノーカラージャケット



５年ほど前に百貨店で購入しました。



数回しか着用しておりませんが、汚れなど見落としがあるかもしれませんので、やや傷や汚れありで出品しております。



下記サイズは平置き時に採寸しました。

素人採寸のため、若干の誤差はご了承いただきますようお願いいたします。



●サイズ

肩幅...36cm

身幅...40cm

袖丈...61cm

着丈...56cm



●素材

表地

毛 74%

トリアセテート 20%

ナイロン 4%

ポリウレタン 2%



裏地

キュプラ 100%



●匿名配送のらくらくメルカリ便で

防水対策の上、24時間以内に必ず発送します。



●自宅保管品であることをご理解の上、ご購入くださいませ。



●コメント無し即購入も大歓迎です(^-^)/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ theory ノーカラージャケット

S 黒 ウール セオリー