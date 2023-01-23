『Ricardo Marrero and the Group TIME 輸入 LP【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 17時 58分に出品され05月07日 17時 58分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※誠に申し訳ございませんがコメントでの値引き交渉はご遠慮願います。



アーティスト : リカルド マレーロ

Ricardo Marrero and the Group

タイトル : TIME

レーベル : VAYA

規格番号 : LPS-88854

シュリンク：有りですが詳細は画像でご確認ください(画像6〜10)

ディスク : 概ね良好

特記事項 : 1977年 究極の鬼レア・グルーヴ・クラシック・アルバム！



外資系レコード店で新品で購入し大切に保管してきました。



※当方環境では針飛びなく再生できましたので返品はご容赦願います。



またコンディションは素人目線での評価になりますので、中古レコードにご理解のある方でお願いいたします。



クラブ

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#FORラテンボサノバラバー 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ Ricardo

Marrero

and

the

Group

TIME

輸入 LP