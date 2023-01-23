『伊太利屋 フェザーファーコート 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 06時 14分に出品され04月15日 06時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 - 色: ネイビー

- 素材: フェザーのファー

- デザイン: オープンフロント

- ブランド: 伊太利屋



汚れはないと思いますがファーは落ちます。

イベントやパーティーでお召しになってください。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 伊太利屋

フェザーファーコート

黒