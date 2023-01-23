『TATRAS グレー ダウンジャケット ファー付き サイズ2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 06時 52分に出品され04月23日 06時 52分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

TATRASは高品質なダウンジャケットで知られ、デザインと機能性を兼ね備えています。



【素材と快適性】

このジャケットはダウン素材を使用しており、優れた保温性を提供します。寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

グレーの色合いとファー付きフードが特徴で、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいデザインです。



- ブランド: TATRAS

- 色: グレー

- 素材: ダウン

- ベルト: あり

- フード: ファー付き

- ジッパー: ダブルジッパー



ご覧いただきありがとうございます。

タトラスのサイズ2です。

目立った汚れはありませんがファスナー金具が色ハゲしています。

他は特に目立つところはありません。

購入時期は覚えていません。

クリーニングに出してからクローゼット保管していました。

よろしくお願いします。



カラー···グレー



素材(表地)···ウール



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

グレー

ダウンジャケット

ファー付き サイズ2