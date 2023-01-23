『カプリシュレマージュ ファー付き モッズコート ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 43分に出品され04月12日 12時 43分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・タグ付き！



今年の冬にZOZOTOWNにて購入しました。

毎年完売品です！



ファーがサラサラです！

ゆったり流行のサイズ感です⭐



定価 約30,000円



折り畳んで発送します。





アウター

コート

ファー

モッズコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: カプリシューレマージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カプリシュレマージュ ファー付き モッズコート ベージュ