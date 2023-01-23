『新品 BEAMS 24AW 撥水 ウェーディング ジャケット L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 23分に出品され03月19日 08時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BEAMS

撥水 ウェーディング ジャケット



24AW

定価 38500円



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◆ブランド BEAMS



◆カラー ブラック



◆サイズ L



着丈 68／肩幅 64／身幅 71／そで丈 62.5



◆コンディション



新品未使用品です◎



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☆ 素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



☆ 発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。



☆ ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

BEAMS

24AW

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