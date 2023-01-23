『即決 レア 完全目無し 80s チャンピオン リバースウィーブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 52分に出品され03月03日 06時 52分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 私物整理の為出品します。



80s チャンピオン リバースウィーブの出品になります。



80年代製、トリコタグ、USA製、カラーはグレー、サイズはM、完全目無し無地になります。



多少の着用感、襟口と袖先に小ダメージ、左脇下付近に汚れありますが、生地はしっかり残っており、雰囲気があって良いと思います。



クリーニング済みですので、ご購入後はそのまま着用可能です。



レアな80年代の無地リバースウィーブになりますので、お探しの方は是非。



寸法

肩幅42cm

身幅52cm

着丈60cm

袖丈58.5cm



お値下げ不可

早い者勝ち

コメント無し即決購入OKです



champion

reverseweave

vintage

used

madeinusa

目無し

無地

アメリカ製

スウェット

トレーナー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 即決

レア

完全目無し

80s

チャンピオン

リバースウィーブ