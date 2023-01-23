『初音ミク メッセンジャーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 09時 00分に出品され03月11日 09時 00分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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雪ミク(comet)

メッセンジャーバッグ

「SNOW MIKU 2015」 雪ミク スカイタウン

限定です！



男女問わず使えると思います。

【商品詳細】

サイズ：[本体]約H27×W38×D13cm、[ショルダー部]全長約106cm(調整可能)



#初音ミク

#スカイタウン

#雪ミク

#VOCALOID 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 初音ミク

メッセンジャーバッグ