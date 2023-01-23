『[美品]BLACK LABEL CRESTBRIDGE ネイビー S相当【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 21分に出品され03月23日 20時 21分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:BLACK LABEL CRESTBRIDGE

ブラックレーベルクレストブリッジ

品名:テーラードジャケット



色:ネイビー

サイズ:S相当



--サイズ詳細--

肩幅:約45cm

身幅:約51cm

着丈:約72cm

袖丈:約59cm

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※出来る限り商品の色・柄が伝わるように撮影しておりますが、見る環境により多少見え方は異なるかと思います、ご了承ください※





特に目立った汚れやダメージはございません。

1点ものですので、気になる方はお早めに❁﻿

なにかございましたらお気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [美品]BLACK

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CRESTBRIDGE

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