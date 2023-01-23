『andersson bell WESTERN BLOUSON JACKET【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 20時 46分に出品され03月24日 20時 46分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 andersson bell のAndres wool western blouson jacketになります。



中古品であることをご理解いただます様、よろしくお願いいたします。

NC/NRでよろしくお願いします。



着丈：65cm

肩幅：54cm

胸囲：126cm

袖丈：64cm



以下ブランド説明

北ヨーロッパ感性のスローウェアブランドANDERSSON BELL（アンダーソンベル）は、 韓国でモデルやアーティスト、 ファッションブロガーに人気の新しい韓国ユニセックスブランドです。 自社製の生地を使用したハイクオリティな素材にこだわり、 流行にとらわれないスタイリッシュなアイテムを展開しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アンダースンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ andersson

bell

WESTERN

BLOUSON

JACKET