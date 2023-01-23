『90s Kermit Clein カーミットTシャツ ヴィンテージ 希少 L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 13分に出品され03月14日 22時 13分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Kermit Clein カーミットTシャツ

ヴィンテージ 当時物 希少 L



【商品詳細】

○タグ ANVIL

○ステッチ 袖裾シングル

○サイズ L

着丈70cm

肩幅58cm

身幅60cm

袖丈20cm



平置きで実寸しております。

着丈はタグの付け根からになります。

多少の誤差は御了承ください。



⚪︎Condition

左袖付近にピンホールが１箇所あり

右肩付近に小さな破れと薄い汚れあり。

その他破れや目立つ汚れ等なく美品個体です‼︎



USED & VINTAGE

お洗濯済み

VTGをご理解の上ご検討ください

全てのダメージは写真に記載していますが、素人ですので見逃しがあるかもしれません、完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください



他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツなど出品していますので、良かったらご覧下さい！



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Kermit

Clein

カーミットTシャツ

ヴィンテージ

希少

L