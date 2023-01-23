『ヘインズ タンクトップ プロクラブ アメカジ ヴィンテージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 07時 33分に出品され04月25日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘインズのタンクトップになります。



恐らくヴィンテージです。



1枚使用してるので、新品2枚入っております。



3N厳守で宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヘインズ タンクトップ プロクラブ アメカジ ヴィンテージ