『美品Bose ワイヤレスイヤホンQuietComfort Earbuds II【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 20分に出品され04月04日 00時 20分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フルワイヤレスイヤホン QuietComfort Earbuds II Triple Black QCEARBUDSIIBLK [ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]



2024年2月に購入し10回程使用しましたが、私には合わない為出品します。

アルコール消毒済みですが、神経質な人はお控えくださいm(_ _)m





【高音質】

Boseのワイヤレスイヤホンは、クリアで力強い音質を提供し、音楽や通話を楽しむのに最適です。



【快適なフィット感】

複数のサイズのイヤーチップが付属しており、個々の耳に合った快適な装着感を実現します。



【便利な充電ケース】

コンパクトな充電ケースが付属しており、持ち運びやすく、いつでも充電が可能です。



- ブランド: Bose

- 付属品: 充電ケース、USBケーブル、イヤーチップ（複数サイズ）

- 色: ブラック

- モデル: ワイヤレスイヤホン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし