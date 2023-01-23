『【あいこさま専用】Chloé ウッディ ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 09時 56分に出品され04月10日 09時 56分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ４年ほど前に正規店にて購入したものになります。



汚れについては5、6枚目をご確認ください。

バックの中も数箇所汚れがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: クロエ

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レディース

バッグ タグ 【あいこさま専用】Chloé

ウッディ ショルダーバッグ