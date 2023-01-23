『UWANT リンサークリーナー B100-J【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 11分に出品され03月20日 23時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UWANT リンサークリーナー B100-J



2022年11月末に購入し、一度だけ使用したものとなります。



清掃は可能な範囲でしておりますが、中古品であることをご理解ください。



付属品等、写真のものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし