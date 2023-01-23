『アークテリクス ベータ インサレーテッド ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 01分に出品され03月10日 04時 01分に終了予定です。即決価格は45,696円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクス

ベータ インサレーテッドジャケット

稀少なXSサイズです。

別の商品を購入し着用していない為、出品します。



使用回数:2、3回

状態:未使用に近い

サイズ: xs

前着丈:70cm 後着丈:74cm

身幅:54cm 肩幅:49cm 袖丈:63cm

カラー: ブラック



※個人情報記入済なのでバードエイドは付属しません※

その為、価格を下げています。



すり替え防止の為、購入後の返品はお断りしております。

不明点等ございましたら気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークテリクス ベータ インサレーテッド ジャケット