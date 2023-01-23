『MISTER CARTOON MLB CLOWN MASK TEE GREY 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 10時 07分に出品され03月17日 10時 07分に終了予定です。即決価格は9,032円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▽詳細



○メーカー：Mister Cartoon(ミスター カートゥーン)

○商品名：CLOWN MASK T-SHIRT STADIUM EDITION

○カラー：BLACK（ブラック）/Gray（グレー）

○素材：コットン

○商品状態：新品・未使用品（※検品・採寸時に一度開封済み。）



※PC・撮影環境により画像と実物の色が多少違う事もありますが、ご了承下さい。





▽商品説明



「Mr Cartoon」と「MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)」のコラボオリジナルクラウンマスクと一緒に限定販売されたコラボTシャツ。



ブラックカラーをベースに4種のカラーバリエーションをラインナップ。ミスターカートゥーン氏がデザインしたクラウンのオリジナルアートワークがプリントされたTシャツ。



その他、詳しくは製造元のHP等をご閲覧下さい。





▼取引について



★即決価格での購入をお願いしております。

★希望サイズに関しては、購入前にコメントいただければ在庫確認いたします。

★値下げ交渉・取り置き・専用ページ等の対応は行っておりませんのでご了承ください。

★上記に関わるコメントに対しては、一切ご返答致しませんのでご了承ください。





▽注意事項



☆コメント無し・即購入OKですが、購入後の質問や値下げ等はご遠慮ください。

☆商品の箱に小キズ・凹み・破れ等ある場合がございますので、ご了承の上でご購入ください。

☆イメージと違う、購入後の傷・サイズが合わない・汚れ等のトラブルはできる限り避けたいので、購入前にコメントください。

☆完璧な新品が必要な方や細かい事を気になさる方のご購入はご遠慮ください。







商品一覧#suechan



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Mr Cartoon

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STADIUM

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ミスターカートゥーン

メジャーリーグ

クラウン

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マスク

Tシャツ

ブラック

ハロウィン

ハロウィーン

コスプレ

チカーノ

仮面

野球

大谷翔平

山本由伸

ダルビッシュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MISTER

CARTOON

MLB

CLOWN

MASK

TEE

GREY

黒