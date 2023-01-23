『美品 近年 Theory カシミヤ ダブルフェイス ノーカラー コクーンコート【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 16時 12分に出品され05月08日 16時 12分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 定価79,000円+税 カシミヤ90%

Theory セオリー NEW DIVIDE LUXE ROUNDED CORT DF

ノーカラーコート カシミヤ ロングコート ブルー 青 01-8309608-860-90



【ブランド】セオリー Theory

【表記サイズ】P (Mサイズ相当)

【実寸サイズ】身幅：約55cm 着丈：約96cm ゆき丈：約79cm

【素材】毛 90％ カシミヤ 10％

【色】青 ブルー

【仕様】ボタン開閉 ポケット×2

【状態】若干の毛羽立ちはありますが、目立ったダメージのない美品です。

【品番】01-8309608-860-90



ボタンが隠れたクリーンなデザインのややコクーンシルエットで、アーム部分も広めなため厚手のニットの上に着ても、もたつかず、着太りしにくくなっております。ウールにカシミヤをブレンドしたダブルフェイス生地で高級感のある仕上がり。



暗くなりがちな冬のコーディネートにロイヤルブルーの鮮やかな色でアクセントになります。



4,5年ほど前に購入したものになりますが、１シーズン通勤で使用した以降はあまり着用しませんでした。





【その他、注意事項】：

※こちらの商品は即購入していただいて構いません。

※素人保管になりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。

※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。



サイズ...M

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

近年

Theory

カシミヤ

ダブルフェイス

ノーカラー

コクーンコート