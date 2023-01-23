『【最終価格】BE:FIRST 缶バッジ BBB コンプリート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 06時 00分に出品され04月02日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BE:FIRST



Smile Again特典

BBB缶バッジコンプリート



バラ売り、お値下げ不可。

希望価格も対応しません。







外付け特典にご理解のある方、また自宅保管の為神経質な方は購入お控えください。





SOTA

SHUNTO

MANATO

RYUHEI

JUNON

RYOKI

LEO



アイテム種別···缶バッジ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用