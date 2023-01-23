『【リアム着用】実物 カナダ軍 ECW M74 70年代 ミリタリー L/S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 02分に出品され03月27日 04時 02分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 元オアシスのリアム・ギャラガーも着用しており、カナダ軍特有の大きめなボタン、大きなポケットなどのディテール、デザインが秀逸です。



目立った汚れやダメージもなく、状態はかなり良いと思いますが、あくまで放出品の古着ですのでご理解の程宜しくお願い致します。



ライナー、フードはありませんのでサイズが分かりませんが

日本規格でL-XLを着用される位の感覚かと思います。



薄手のシャツなどでもオーバーサイズにざっくりカッコいい感じです。





【ブランド】カナダ軍

【モデル】Parka Extreme Cold Weather Combat OG107, 1974

【サイズ】Long Small

【実寸】

着丈 101

身幅 60





【カラー】オリーブグリーン

【製造国】カナダ

【年代】76年度納品



【Condition 】

袖部分に若干糸の飛び出しございますが全体的に美品です。

ダブルジップの下の持ち手欠損（ジップの開閉には問題ございません。）







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カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【リアム着用】実物

カナダ軍

ECW

M74 70年代

ミリタリー

L/S