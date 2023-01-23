『希少 70s Pendleton Wool Board Shirt ペンドルトン【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 10時 36分に出品され03月18日 10時 36分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 C119







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◆ 人気 70s Pendleton Wool Shirt 開襟 ペンドルトン vintage オンブレ シャドーチェック















【サイズ表記】XL





肩幅 48.5

身幅 60

着丈 72









画像8

左ポケット下に小さなホールあり







※素人採寸の為、若干の誤差はご了承くださいませ。



【カラー】レッド チェック













◆古着・ビンテージ品のため、シミや傷等の見落とす場合がございます。ご了承くださいませ。













◆ホームクリーニング済み











◆できるだけ実物に近いように撮影は心がけておりますが、素人撮影ですので画像と実物のお色に多少相違がある場合がございます。











◆発送する際は、コンパクトに畳んでの発送となります。











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#ラルフローレン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ペンドルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

70s

Pendleton

Wool

Board

Shirt

ペンドルトン