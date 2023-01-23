『茶道具 人間国宝 荒川豊蔵作 織部茶碗 共布共箱 M R8082【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 14時 03分に出品され05月02日 14時 03分に終了予定です。即決価格は24,378円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
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落札価格24378円
944 入札履歴
終了
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