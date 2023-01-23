『drew house corduroy shirt【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 23時 52分に出品され04月12日 23時 52分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 drew house のcorduroy shirtこちらの商品は約2年前に公式オンラインで購入しました。

オーバーサイズが好きな方におすすめです。







カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ドリューハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ drew

house

corduroy

shirt