『【PRADA】SYSTEME BRUSHED LEATHER SNEAKER 9【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 03時 03分に出品され03月20日 03時 03分に終了予定です。即決価格は68,850円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅新品の段ボール、袋、クッション材等を使用して丁寧に梱包してから発送させて頂きます。



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【商品名】

PRADA プラダ

SYSTEME BRUSHED LEATHER SNEAKER

システム ブラッシュドレザー スニーカー

バイクファブリックxスエード



【状態】

新品、未使用



【カラー】

BLACK / ブラック



【サイズ】

9 / 28㎝



【付属品】

• ボックス

• 冊子

• 保存布袋

• ショッパー



【商品説明】

着用する予定で購入しましたが履いていないスニーカーやブーツが他にも大量にあるので靴箱やクローゼット整理で出品する事にしました。

一度試着しただけの新品、未使用です。



【商品詳細】

アーカイブのスタイルにモダンなひねりを加えて再解釈した、スポーティな魅力が漂うシューズ。手作業によるステッチでエッジに施したブルロットが特徴的なアッパーで、職人技が光る曲線的で立体的な美を表現しています。軽量ソールを組み合わせ、汎用性を高めながらも洗練された魅力を讃えるデザイン。



• 定価 ¥203,500

• ラバーのブルロットが特徴的なアッパー

• サイドにスクリーンプリントのロゴ入り

• 背面にはコントラストの効いたロゴ入りのふっくらとしたラバーのトライアングル

• サイドにロゴ入りインサートのカラーアクセントを施した、超軽量ソール

• パターン入りトレッド

• ソール厚:6cm

• 取り外し可能なレザーカバーインソール



#PRADA

#プラダ

#スニーカー

#システムスニーカー

#レザースニーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【PRADA】SYSTEME

BRUSHED

LEATHER

SNEAKER

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