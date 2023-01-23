『新品未使用 Libero Flip ゴールド A304ZT クーポン付 ZTE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 07分に出品され04月16日 17時 07分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Libero Flip A304ZTの新品未使用品になります。



【ブランド】ZTE

【カテゴリ】携帯電話本体

【商品の状態】新品・未使用

【カラー】ゴールド



2024年10月にワイモバイルで一括購入

専用ケースのクーポンが付いてます



シリーズ...Libero



付属品...箱, 説明書



キャリア···ワイモバイル .Y!mobile



形状···折りたたみ



カラー···ゴールド



バッテリー最大容量···100% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゼットティーイー