『TOMMY HILFIGER x Gigi Hadid チェック ロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 11時 12分に出品され03月27日 11時 12分に終了予定です。即決価格は24,288円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＊＊商品詳細＊＊



【トミーヒルフィガーとジジ・ハディッドのコラボレア商品 ロングチェックコート】



こちらで購入しました。前の出品者様はクリーニング済み、自宅保管されたものと記載がありました。



自宅で試着のみ、自宅保管。出番がなく綺麗に保管していたため、出品させていただきます。

前の出品者申し訳ございません。



とても素敵なコートでトミーヒルフィガーらしく暖かいです。

現在では入手困難ですのでぜひご覧ください。



傷や汚れもありませんが、

着用品なので目立った傷や汚れなしを選択

定価75000円のロングコートです。



●サイズ：S (日本のMサイズになります。）



(実寸)

着丈 119.5cm

肩幅 41cm

身幅 56cm

袖丈 63cm



素人採寸のため、多少の誤差はお許しください。



●素材：



表面：33% アクリル / 19% ポリエステル / 17% ウール / 10% モヘヤ / 10% アルパカ / 9% ナイロン / 2%他



裏地：52% ポリエステル / レーヨン 48%



#ロングコート #TommyHilfiger



管理番号：Z696



カラー···レッド



カラー···ブルー



カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TOMMY

HILFIGER

x

Gigi

Hadid

チェック

ロングコート