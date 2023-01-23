『Apple iPhone 13 Pro グラファイト 256GB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 12時 44分に出品され04月02日 12時 44分に終了予定です。即決価格は35,640円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年1月Apple表参道にて購入。



何ヶ所かバンパー部にキズあり

受話スピーカー付近に線状のキズあり



ガラスフィルム、ケースを付けて使用していたため、大きなキズは無いです。



各部ボタンは正常に作動します。



箱、付属品無し





【ブランドとモデル】

AppleのiPhone 13 Proは、プレミアムなデザインと高性能を兼ね備えたスマートフォンです。



【カメラ機能】

背面には3つの高性能カメラが搭載されており、様々な撮影シーンに対応できます。前面には1つのカメラがあり、Face ID機能も搭載されています。



【素材とデザイン】

グラファイト色のガラス背面とステンレススチールフレームが特徴で、洗練された印象を与えます。



- ブランド: Apple

- モデル: iPhone 13 Pro

- 色: グラファイト

- カメラ数: 3

- 前面カメラ: 1

- センサー: Face ID

- 背面素材: ガラス

- フレーム素材: ステンレススチール



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 13 Pro



カラー···グラファイト



容量···256GB



購入したキャリア···SIMフリー



バッテリー最大容量···80～84％



IMEI (製造番号)···356144896244866 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル