『✨美品✨シュイナードドラゴン リュック バッグ 青 水色 ブルー 70s 80s【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 39分に出品され03月11日 17時 39分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅ブランド名 モデル名✅



シュイナードドラゴン リュック70s /80s

chouinard dragon パタゴニア



CHOUINARD EQUIPMENT





米国の登山家で ”パタゴニア”の創業者であるシュイナード氏が1970年代初期に立ち上げたパタゴニアの前身、グレート・パシフィックアイアンワークスが発売した幻のブランドです。



シュイナード・イクイップメントカンパニーが発売したシュイナードザックは多くのアルピニスト達の羨望のアイテムであり、ステータスでもあったそうです。古着屋さんの天井にも誇らしげに飾ってあるのを目にしますね。



シュイナードザックと呼ばれる「Chouinard Dragon」は日本のテントやザック、寝袋などの袋物中心の製造販売会社クロスターが製造を行なっており、日本製です。ベルトパーツに誇らしげに刻印が入っています。



圧巻の作り込みは流石の一言で、型崩れを防ぐ背中の芯材や立体的な底面〜ウエストベルトデザイン、肉厚のレザーパーツ、スウェーデン製のFixlock、品質のいいロゴ入りのナイロンベルト等々、ディテールの宝石箱のようなバッグです。



伝説の初期タグの怪しげなマスクにスカーフ、そして長靴を履いたかわいいドラゴンが好きな人にはたまらなく愛おしく感じると思います。私もその一人です。









✅色 カラー✅



ブルー 青色 水色







✅サイズ✅



縦 約35㎝

横 約55㎝

マチ 約12㎝





※多少の誤差はご了承下さい。







✅発送✅



出来るだけ丁寧に梱包し迅速に発送致します。



お急ぎの方はメッセージで教えて頂けると

出来るだけ早く発送するように致します。







✅状態✅



目立つ傷や汚れはない美品になります。



リュック内部が経年劣化による劣化がありますが、使用する分には問題ないかと思いますが気になる方はご遠慮下さいませ。







※あくまで中古品になりますので写真で状態を

よくご確認の上でご購入下さいませ。



※気をつけて検品•撮影していますが見落として

しまっている傷や汚れがあるかもしれません

ので気になる部分の写真の追加は是非コメン

ト下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨美品✨シュイナードドラゴン リュック バッグ 青 水色 ブルー 70s

80s