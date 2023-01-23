『希少 ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット ブラック カモ L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 16分に出品され03月03日 17時 16分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE NORTH ヌプシ ダウン ジャケット ノースフェイス センターロゴ ダーク ネイビー



右手の腕部分に汚れがありますが、それを除けば

穴あきや破れ汚れ等は無く状態は良好だと思いますがあくまでもusedの古着になります

自宅保管ですので細かい部分の見落としもあるかと思いますので

神経質な方や完璧を求める方や古着に理解のない方はご遠慮下さい。





着丈 約71センチ

身幅 約60センチ

肩幅 約55センチ

袖丈 約64センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 ノースフェイス



ヌプシ ダウンジャケット ブラック カモ L