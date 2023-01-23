『Nike Air Force ブラウン スニーカー カーハート 27.5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 13時 12分に出品され05月11日 13時 12分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ナイキ
424 onfairfax marathon Taupe Boots ブーツ
¥ 26680
REEBOK everyone CLASSIC DUKE 2.0 (BLACK)
¥ 13995
ほぼ新品コンセプツ × ナイキ SB ダンク ロー SP オレンジロ
¥ 16100
【美品】【28cm】Nike Air Max 95 SE
¥ 8736
CONVERSE Addict CHUCKTAYLOR CANVAS HI
¥ 11500
国内正規 ダナーライト 30440 27センチ
¥ 18216
コンバース ジャックスター イエロー 廃盤 スウェード
¥ 10400
【新品未使用】ジルサンダー スニーカー JIL SANDER レザー ロゴ
¥ 12000
Dr. Martens JADON カモフラ
¥ 9750
HOKA ONEONE TOR ULTRA LOW WP JP
¥ 12250
クオディートレイルモカシン Quoddy Trail ブルーチャー 茶
¥ 7800
NIKE ナイキ エアジョーダン1 ミッド ウィメンズ28cm
¥ 8892
【新品】日本製 ロンハーマン プーマスエード バスケット レプタイル ホワイト
¥ 10500
CARMINA カルミナ ダブルモンクシューズ
¥ 12500
【希少カラー】VANS スケートハイ オールレザー レッドブラウン 旧タグ
¥ 10374
ベルルッティファストトラック カーフレザー ナイロンスニーカー美品
¥ 22620
HARROGATE/ハロゲイト/Uチップレザーシューズ/革靴/
¥ 10500
Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low
¥ 35420
落札価格15000円
784 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！