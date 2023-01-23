『Nike Air Force ブラウン スニーカー カーハート 27.5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 13時 12分に出品され05月11日 13時 12分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カーハートとのコラボエアフォース1

外ヅラがカーハートのキャンバス素材なもんだから勿論カッコいいわけで、さらに履き込んだら良い感じに味がでて最高の渋面エアフォースになっちゃって長く付き合える育てるスニーカー なんじゃないかと思います。

お探しの方是非！

未使用デッドでサイズは27.5cm us9.5

よろしくお願いします！







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値下げ交渉は値段を提示してコメント下さい。

また、取り置き等は対応致しかねます。



メインカラー···ブラウン



モデル名···AIR FORCE 1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Force

ブラウン

スニーカー カーハート



27.5