『sennheiser カナル型イヤホン 耳かけ式 IE 60【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 03時 42分に出品され04月17日 03時 42分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゼンハイザー カナル型イヤホン 耳かけ式 IE 60 になります。



付属品

写真のもので全てです。



数回使用した程度のため綺麗な状態です。



即購入大歓迎です！ コメントやりとり中でも先にご購入された方にお譲りします。 よろしくお願いします。



・音の立体感と再現力が高評価のゼンハイザーIEシリーズイヤホン「IE60」

・強力なNeodymium磁石を採用したダイナミックドライバーを採用しパワフルな高音質を実現。耳掛け式で豊富な付属品も同梱。

・型式:ダイナミック・カナル型、周波数特性:10~18,000Hz、インピーダンス:16Ω、音圧レベル:115dB

・質量:約14g、接続ケーブル:ケーブル長1.2m(Y型)、3.5mmステレオミニプラグ(L型)

・付属品:イヤーアダプターセット(標準 S/M/L、ラメラ S/M/L)、キャリングケース、イヤーフック 、クリーニングツール

・ノイズキャンセリング機能無





シリーズ···IEシリーズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゼンハイザー