『ラコステ ダウンベスト リバーシブル 収納フード ワニ刺繍 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 07時 29分に出品され03月11日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❏ 状態 ❏



汚れや破れは見当たらず、使用感もほとんどありません。生地の状態も大変良好で全体的にキレイな状態です。





❏ サイズ ❏



（注）同じ表記サイズでも、生産国や型番によってサイズ感は異なります。必ず実寸にて確認ください。



【表記】表記なし ※日本のメンズサイズ換算でM程度です。



【実寸】着丈６０cm 身幅５２cm 肩幅４２cm







❏ 素材 ❏



ナイロン：１００％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラコステ ダウンベスト リバーシブル 収納フード ワニ刺繍 美品