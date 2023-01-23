『ナノユニバース 西川ダウン ステンカラーコート ネイビー S ダウンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 15時 27分に出品され03月09日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】ナノユニバース nano universe × 西川ダウン nishikawa down



【アイテム】ステンカラーダウンコート



【表記サイズ】S



【品番】NUC44DW0672TS



【実寸サイズ】肩幅：41cm 身幅：52cm 袖丈：60cm 着丈：89cm

素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。



【素材】表地ポリエステル100％ 裏地ナイロン100％ 中綿ダウン90％ フェザー10％ 部分綿ポリエステル100％ 革部分 牛革



【色】ネイビー







★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



状態：綺麗なコンディションですので、これからもたくさんお使い頂けるコンディションだと思います。

発送の際は多少圧縮して梱包する場合がございます！

折りたたみジワについては予めご容赦くださいませ。



"Immediate purchase is OK. I can also ship it quickly, so please consider buying it!"



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少しでも気になったら売り切れる前にお気軽にコメント下さい♫

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よろしくお願い致します。

No. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース

西川ダウン

ステンカラーコート

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S

ダウンコート