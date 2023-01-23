『Ami様専用グッチ GUCCI オフィディア ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 13時 07分に出品され03月20日 13時 07分に終了予定です。即決価格は28,980円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年頃にオーストラリアのメルボルンの百貨店で購入しました。

売る予定は無かった為箱やショップ袋、購入時のレシートは処分してしまいましたが当時は日本円で15万円代で購入しております。



使用回数は少なく、まだファスナーの開け閉めもかたい状態です。



バッグの底の淵の部分がやや角スレがありますがまだまだ綺麗な状態です。



あくまでも中古品になりますので写真で状態をしっかり確認いただいた上でのご購入をお願い致します。





・調節可能なショルダーストラップ（ストラップの高さ：約44 cm）クロスボディスタイルのストラップとしてもご利用いただけます。



・重さ：約0.39 kg



・スモールサイズ:幅約23.5 x 高さ約19 x マチ約8cm



・定価: ¥ 231,000 (税込) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Ami様専用グッチ GUCCI

オフィディア ショルダーバッグ