『ほぼ新品コンセプツ × ナイキ SB ダンク ロー SP オレンジロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 05時 09分に出品され05月07日 05時 09分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ナイキオフィシャルで当選した商品です。

試着してアウトソールの踵にガードまで貼って履こうという気持ちでいました。最近服の系統が変わって履く機会が無くなったため、手放すことにしました。どうか大事に履いてくださる方と出会えますように！！



- ブランド: Nike

- モデル: SB Dunk Low

- 色: オレンジ

- 素材: スエード

- 付属品: 追加の靴紐（青、オレンジ）



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー···オレンジ



モデル名···DUNK



モデル···SB Low × Concepts 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ほぼ新品コンセプツ

×

ナイキ

SB

ダンク

ロー

SP

オレンジロ