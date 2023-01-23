『新品 BingoPaw 猫 トイレ 引き出し式 グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 10時 40分に出品され03月10日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品 BingoPaw 猫トイレ 引き出し式 グレー



他サイトでも同額出品しておりますので、

大変恐縮ですがお値引き交渉はお受けしておりません。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>トイレ用品 商品の状態: 新品、未使用