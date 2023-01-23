『aramis ビジネストラベルバッグ ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 27分に出品され03月29日 15時 27分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のあるデザイン】

aramisのビジネストラベルバッグは、洗練されたブラウンの合成皮革で作られており、ビジネスシーンにぴったりの高級感を演出します。



【機能性とスタイルの両立】

オレンジと白のストライプが特徴的で、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。取り外し可能なショルダーストラップが付いているため、持ち運びも便利です。



【ビジネスに最適】

このバッグは、書類やノートパソコンを収納するのに十分なスペースを提供し、出張や日常のビジネスシーンで活躍します。



- ブランド: aramis

- 商品名: ビジネストラベルバッグ

- 色: ブラウン

- 素材: 合成皮革

- ストライプ: オレンジと白のストライプ

- ショルダーストラップ: 取り外し可能なショルダーストラップ

約高さ30センチ 横幅40センチ 底幅13センチ



値引き応じます



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アラミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ aramis

ビジネストラベルバッグ

ブラウン