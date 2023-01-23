『READYMADEドロシーバッグLトートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 03時 36分に出品され03月09日 03時 36分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

READYMADE ドロシーバッグ。largeサイズの大きい方です。シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴。このトートバッグは、日常使いに最適なアイテムです。サンプリングはご存じゴヤール。使いやすいさは折り紙付きです。ほとんど使用していないので裏地も綺麗です。ご希望の方にインナーバッグお付けいたします。



【機能性】

広めの内部スペースを持ち、アイボリーの内側は視認性が高く、物を探しやすい設計です。



【デザイン】大きくプリントされた"READYMADE"のロゴが目を引き、カジュアルなスタイルにぴったりです。



- ブランド: READYMADE

- 色: カーキ

- 内側の色: アイボリー

- 内ポケット: ミニパスケース

- 素材:



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ READYMADEドロシーバッグLトートバッグ