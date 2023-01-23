『【極美品】ジャンルイシェレル ダウンコート キルティング フォックス ファー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 09時 12分に出品され03月27日 09時 12分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

JEAN-LOUIS SCHERRER

ジャンルイシェレル

ダウン コート ジャケット

キルティング ブルーフォックス ファー

2way フード 取り外し可



○サイズ M

肩幅42cm

身幅50cm

袖丈61cm

着丈73cm

平置き実寸。



○状態

特にダメージもなく極美品です。



○カラー

ブラック 黒



○素材

ダウン 90% フェザー10%

ブルーフォックスファー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャンルイシェレル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】ジャンルイシェレル

ダウンコート

キルティング

フォックス

ファー