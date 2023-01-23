『エディファイア スタックス監修ワイヤレスヘッドフォン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 00時 07分に出品され03月21日 00時 07分に終了予定です。即決価格は10,498円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このヘッドフォンドライバーは平面駆動で音質はモード切り替えでスタックスモードやクラシックモードなどに出来ます。アンプ内蔵ですが電池消費が少なくワイヤレスで長い時間利用できスマホで電池残量確認も出来ます。有線接続も出来る音質重視の製品なのでノイズキャンセル機能はありませんが、軽いので室内で利用していました、パッドはラム革なので合成皮革の様な劣化はありません。

箱無しケースのみで了解お願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エディファイア